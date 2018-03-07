ЕК убеждает США не вводить пошлины на европейскую сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-07T15:56:17+03:00

Евросоюз рассчитывает на исключение из протекционистских мер Вашингтона, но готовится к худшему

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Еврокомиссия пытается убедить власти США не вводить таможенные пошлины на сталь и алюминий европейских экспортеров. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Мы интенсивно ведем обсуждение с нашими партнерами из США, чтобы объяснить им, что это неверный шаг, и попросить Вашингтон передумать», - сообщила Мальстрем.

По ее словам, в ЕК надеется, что сраны Евросоюза будут исключены из протекционистских решений Вашингтона, так как в противном случае это нанесет вред не только «трансатлантическим отношениям, но и правилам мировой торговли».

«Меры, которых, я надеюсь, мы сможем избежать - мы делаем все возможное для этого, - нанесут тяжелый удар по экономике и рынку труда ЕС. Мы не хотим эскалации, но мы и не можем стоять молча, когда может пострадать наша экономика», - подчеркнула еврокомиссар.

Говоря о возможных мерах реагирования, Мальстрем отметила, что они будут «твердыми и пропорциональными». Чиновница добавила, что Еврокомиссия уже составила список американских товаров, которые могут попасть под ответные пошлины. В ближайшее время его опубликуют для обсуждения с бизнес-сообществом. Также будет подан иск в ВТО. «Подача иска в ВТО произойдет сразу же, очень быстро, поскольку мы уже ведем подготовительную работу», - заверила Мальстрем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время введет таможенные пошлины на импортируемую сталь (25%) и алюминий (10%).