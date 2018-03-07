Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

7 Март 23:28 2018-03-07T23:30:18+03:00

На его борту – около 500 американских морпехов

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В среду, 7 марта, в акваторию Черного моря вошел большой десантный корабль Военно-морских сил США Oak Hill (LSD 51), на борту которого находятся около 500 американских морпехов, передает агентство Reuters.

Военное судно уже прошло через пролив Босфор и теперь направляется в северном направлении к берегам Румынии. Как уточнили в командовании Шестого оперативного флота ВМС США, десантный корабль Oak Hill примет участие в учениях «Весенний шторм 2018».

Маневры пройдут с 8 по 15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, будет отрабатываться высадка десанта морской пехоты на берег.

По словам командира направляющегося в Румынию экспедиционного батальона морской пехоты, полковника Фаррелла Салливана, «регулярное присутствие американских ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с середины февраля в Черном море находились два американских ракетных эсминца – Ross (DDG 71) и Carney (DDG-64). В начале марта они оттуда ушли.