СМИ: Из-за покушения на Скрипаля пострадали свыше 20 человек

СЕГОДНЯ 00:49 2018-03-09T01:06:49+03:00

Специалисты работают на месте, где нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Фото: REUTERS

Сам экс-полковник ГРУ, его дочь и полицейский остаются в реанимации

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От действия некоего нервно-паралитического вещества, которым, по версии Скотланд-Ярда, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери, в общей сложности пострадал 21 человек, сообщает телеканал Sky News.

«Многие проходили лечение, им сделали анализы крови и дали назначения», - рассказал журналистам заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард.

Он уточнил, что в больнице находятся трое пострадавших – сам Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Все они пока остаются в коме.

Сейчас скамейка возле супермаркета, где нашли без сознания 66-летнего экс-сотрудника ГРУ и 33-летнюю женщину, покрыта палаткой, а все эксперты работают на месте инцидента в специальных защитных костюмах.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Скотланд-Ярд считает произошедшее попыткой умышленного убийства Скрипаля, который в 2006 году был осужден за госизмену – шпионаж в пользу Великобритании. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, а через несколько лет обменяли на группу россиян, арестованных в США по обвинению в разведдеятельности.