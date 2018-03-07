Один из полицейских, работавших на месте отравления Срипаля, попал в больницу

7 Март 23:56 2018-03-08T00:08:42+03:00

Место, где нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Фото: REUTERS

В Скотланд-Ярде расследуют произошедшее с бывшим сотрудником ГРУ и его дочерью как покушение на убийство

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Один из офицеров британской полиции, который работал на месте, где нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, тоже попал в больницу, передает агентство Reuters.

Как рассказал журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, полицейский находится в тяжелом состоянии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что осужденный более десяти лет назад за шпионаж в пользу Британии Скрипаль и его 33-летняя дочь 5 марта потеряли сознание возле торгового центра в городе Солсбери. Их обнаружили на скамейке возле магазина и тут же госпитализировали с признаками отравления, оба находятся в реанимации в критическом состоянии.

Позже Скотланд-Ярд объявил, что их отравили неким нервно-паралитическим веществом, и что это была попытка умышленного убийства. В полиции заявили, что работа на месте инцидента продлится еще несколько дней.