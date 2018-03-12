2018-03-12T19:23:11+03:00
В мире

Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Глава европейской дипломатии выразила мнение, что российский холдинг должен полностью выполнить свои договорные обязательства
Денис СУХОВ
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Федерика МогериниФедерика МогериниФото: REUTERS
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Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние переговоры, чтобы урегулировать спор между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом». Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Газпром» должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трёхсторонние переговоры в этом отношении», - сказала Могерини в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как сообщал сайт «КП», 5 марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о досрочном расторжении всех контрактов на поставку Украине природного газа и транзит топлива по ее территории.

Такие меры были предприняты после неблагоприятного для российской стороны решения Стокгольмского арбитража по многолетней тяжбе двух компаний. В руководстве «Газпрома» назвали вердикт инстанции политически мотивированным, так как среди доводов судьи учли тяжелое экономическое положение Украины.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что компания не намерена решать экономические проблемы Киева за свой счет.

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