Премьер Британии и президент Франции обсудили «агрессивное поведение» России

СЕГОДНЯ 02:38 2018-03-13T03:38:06+03:00

Тереза Мэй рассказала Макрону о расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник позвонила президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы рассказать ему о последних новостях по поводу инцидента в Солсбери, где, по версии Скотланд-Ярда, неким нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщили в офисе Мэй, глава британского правительства рассказала французскому лидеру о выводах расследования: мол, «весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипаль».

«Они обсудили широкий спектр агрессивного поведения России и сошлись на том, что было бы важно реагировать на него вместе с союзниками», - отмечается в пресс-релизе.

Макрон со своей стороны «осудил нападение и выразил солидарность с Великобританией. Собеседники договорились, что Париж и Лондон будут координировать свои действия «в связи с расследованием и последующим ответом России».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй в британском парламенте по поводу причастности Москвы к отравлению Скрипаля «цирковым шоу».

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