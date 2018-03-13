2018-03-13T12:14:28+03:00
В мире

Трамп и Трюдо обсудили изменение условий соглашения о свободной торговле

Пока идут переговоры по НАФТА, США не введет для Канады пошлины на сталь и алюминий
Алексей КАРЕЛИН
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели переговоры об изменении условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В частности, стороны обсудили пошлины на алюминий и сталь, которые ранее Трамп обещал повысить ради национальной безопасности.

«Президент Трамп подчеркнул важность скорейшего завершения идущих переговоров по НАФТА для обеспечения жизнеспособности обрабатывающих отраслей промышленности Соединенных Штатов и Северной Америки, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов», - сообщает пресс-служба Белого дома.

Трюдо в интервью телеканалу CNBC заявил, что не увязывает переговоры и американские пошлины на металлы, но был бы рад продвинуться по этому вопросу.

США, Канада и Мексика еще с 2017 года обсуждают изменение условий НАФТА, которые Трамп считает невыгодными для своей страны. 8 марта глава США подписал указ о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Позже Трамп согласился отменить решение, если ЕС освободит от пошлин американские товары, а Канада с Мексикой согласятся пересмотреть условия НАФТА, передает сайт kp.ru.

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