2018-03-13T13:29:35+03:00
Политика

Британия отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля

Ранее Москва официально запросила у Лондона разрешение на изучение вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия официально попросила Великобританию предоставить доступ ко всем материалам по делу отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в том числе к веществу, найденному на месте происшествия, однако Лондон ответил отказом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также подчеркнул нелогичность действий британских властей, которые потребовали от Москвы объяснений того как нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, попало в королевство.

По словам главы ведомства, в рамках конвенции по запрещению химического оружия Лондон должен был сначала направить соответствующий запрос России и лишь через 10 дней, в случае отсутствия ответа или его неудовлетворительности, обратиться в Совет организации. При этом, запрашиваемая сторона должна иметь доступ к упоминаемому веществу.

"Прежде чем ставить ультиматум, властям Великобритании надо самим следовать протоколам ОЗХО. А, говоря о манерах, надо помнить, что эпоха колониализма ушла в прошлое", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в начале марта бывший полковник ГРУ, шпионивший в пользу Великобритании, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. В настоящий момент они оба находятся в коме.

Между тем, в Лондоне продолжают бездоказательно обвинять в произошедшем Москву и даже готовят в отношении нее санкции, сообщает сайт kp.ru.

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