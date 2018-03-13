2018-03-13T14:29:48+03:00
Политика

Россия не ответит на ультиматум Великобритании, пока не получит материалы по делу Скрипаля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон следовать взятым на себя международным обязательствам в сфере запрещения химоружия
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия не станет отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам следствия по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия», - призвал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с британской стороной в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, если королевство «снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу».

В частности, Москва ожидает, что Лондон предоставит образцы вещества, которым предположительно был отравлен Скрипаль, а также откроет весь ход расследования. В этой связи Лавров напомнил, что среди пострадавших была и российская гражданка — дочь Скрипаля Юлия.

Как сообщал сайт «КП», 5 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были госпитализированы в критическом состоянии в британском городе Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию редкого нервно-паралитического газа. От него же пострадал полицейский, который первый прибыл на место происшествия.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что по данным следствия Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. Она добавила, что Лондон ждет от Москвы исчерпывающих объяснений по этому инциденту в течение 24 часов.

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