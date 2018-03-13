Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге

СЕГОДНЯ 19:17 2018-03-13T19:17:05+03:00

Сенатор отметил, что ранее экс-глава ЦРУ не занимался внешнеполитической деятельностью, но как и президент США, является сторонником решительных действий

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Назначение бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео на должность госсекретаря США наверняка порадует правых консерваторов из республиканской партии. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Майк Помпео - 1-ый человек из правоконсервативной «Тea Party» («Партии чаепития»), назначенный на пост госсекретаря», - отметил сенатор.

Ранее Помпео никогда не занимался внешнеполитической деятельностью, напомнил Пушков. Однако бывший директор ЦРУ зарекомендовал себя как сторонник решительных действий, что импонирует президенту США.

«Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге», - заключил Песков.

Как сообщал сайт «КП», во вторник Трамп неожиданно анонсировал отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, должность которого занял директор ЦРУ Майкл Помпео. Сам американский лидер прокомментировал смену главы госдепартамента с воодушевлением, подчеркнув близость взглядов Помпео с позицией Белого дома.

Новым главой ЦРУ вместо Помпео впервые станет женщина — кадровый сотрудник американской разведки Джина Гаспел.