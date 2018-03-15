2018-03-15T04:54:14+03:00
В мире

Небензя: Химикат, которым отравили Скрипаля, мог быть произведен в Британии

Постпред России при ООН отметил, что в нашей стране разработки под условным названием «Новичок» не проводились
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета БезопасностиПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета БезопасностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ядовитый газ «Новичок», который, как утверждают в Лондоне, был использован для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен в самой Британии. Об этом заявил на экстренном заседании Совета Безопасности постпред России при ООН Василий Небензя.

Он рассказал, что именно страны НАТО, в том числе Великобритания и США, с конца 90-х занимались созданием «новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием «Новичок». Поэтому наиболее вероятным происхождения источником этого химиката являются страны, где «по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания».

При этом дипломат привел мнение профессионального химика: «чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно «Новичок», а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт» для сравнения.

«Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить», - пояснил он.

Василий Небензя подчеркнул: «В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием «Новичок» не проводились», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ в английском Солсбери, поскольку следствие пришло к выводу, что вещество, от действия которого он пострадал, якобы разработано еще в СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам «Новичка»: проверяем мифы о существовании секретного российского химоружия

В научном институте, где якобы разрабатывали супер-яд, перебежчика Вила Мирзаянова не помнят (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

«Комсомолка» выяснила, что перебежчик из ГРУ был отравлен «мифическим» боевым газом (подробности).

КСТАТИ

«Новичок» в Голливуде: западные киношники давно обвинили Россию в применении паралитического газа

Аббас ДЖУМА

Вряд ли кого-то можно удивить шпионским боевиком, основанным на реальных событиях. Другое дело, когда кино проникает в нашу жизнь, и сценарий художественного произведения становится реальностью. Похоже, что именно это и произошло со скандальной историей про бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в начале нулевых сотрудничал с английской разведкой (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: На дорогах России появится новая разметка – желтая и синяя
СМИ: ФИФА в панике из-за призывов к бойкоту ЧМ – 2018 в России
Госдеп США: Санкции, введенные против России из-за Крыма, сохранятся
В США разбился американский истребитель F/A-18 Hornet
Пушков – о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Россией: «Опять стреляют себе в ногу»
Совфед: Россия может понизить уровень дипотношений с Великобританией
Русские морозов не боятся: Посольство РФ в Британии оценило градус отношений между странами
Заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»: Лондон заявил, что не обязан предоставлять России образцы отравы
Жену нобелевского лауреата нашли мертвой на свалке в США, сам ученый в больнице
Постпред России при ООН: Мы не позволим разговаривать с собой на языке ультиматумов
Заседание СБ ООН по делу Скрипаля: США и Франция заявили о солидарности с Лондоном
Центробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке Траст
Российское посольство официально запросило у Великобритании данные по расследованию смерти Глушкова
Новый глава МИД ФРГ пообещал продолжать работу над украинским урегулированием в «нормандском формате»
Захарова: Москва получила список дипломатов, высылаемых из Великобритании
«Газпром» пока не планирует увольнения сотрудников в зарубежных отделениях
Роскосмос сделает российский сегмент МКС автономным к 2021 году
Путин поблагодарил крымчан за настоящую, а не показную демократию
НАТО призвало РФ раскрыть данные о веществе «Новичок», которым предположительно отравлен Скрипаль
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума