Небензя: Химикат, которым отравили Скрипаля, мог быть произведен в Британии

СЕГОДНЯ 04:20 2018-03-15T04:54:14+03:00

Постпред России при ООН отметил, что в нашей стране разработки под условным названием «Новичок» не проводились

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Ядовитый газ «Новичок», который, как утверждают в Лондоне, был использован для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен в самой Британии. Об этом заявил на экстренном заседании Совета Безопасности постпред России при ООН Василий Небензя.

Он рассказал, что именно страны НАТО, в том числе Великобритания и США, с конца 90-х занимались созданием «новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием «Новичок». Поэтому наиболее вероятным происхождения источником этого химиката являются страны, где «по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания».

При этом дипломат привел мнение профессионального химика: «чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно «Новичок», а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт» для сравнения.

«Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить», - пояснил он.

Василий Небензя подчеркнул: «В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием «Новичок» не проводились», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ в английском Солсбери, поскольку следствие пришло к выводу, что вещество, от действия которого он пострадал, якобы разработано еще в СССР.

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