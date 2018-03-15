2018-03-15T01:25:07+03:00
Политика

Заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»: Лондон заявил, что не обязан предоставлять России образцы отравы

Василий Небензя сказал, что обвинения Великобритании в адрес Москвы голословны и неприемлемы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан АлленЗаместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан АлленФото: REUTERS
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Лондон не обязан предоставлять Москве образцы вещества, которым якобы был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в английском Солсбери. Так заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

До этого российский постпред Василий Небензя сказал, что Британия, по сути, в ультимативной форме потребовала от нашей страны «явки с повинной», но Россия сама ни с кем не говорит языком ультиматумов, и с собой разговаривать в таком тоне не позволит. При этом он напомнил, что когда Россия предложила Великобритании вместе расследовать покушение на Скрипаля и запросила образцы примененного вещества, британская сторона отказала.

«Мой коллега из России говорил об образцах. Но это неправильное понимание Конвенции. В Конвенции нет пункта, требующего от Британии предоставить образцы, собранные в рамках уголовного расследования», - выступил с ответной речью Джонатан Аллен.

Однако, по словам британца, Лондон готов сотрудничать с Москвой при расследовании инцидента в Солсбери, несмотря на разногласия.

«Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей», - цитирует заявление Аллена Интерфакс.

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