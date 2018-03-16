СЕГОДНЯ 09:21 2018-03-16T09:22:54+03:00

СМИ: Девятый раунд астанинских переговоров по Сирии состоится в середине мая Фото: REUTERS

В пятницу в столице Казахстана пройдет министерская трехсторонняя встреча стран-гарантов прекращения огня в арабской республике

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Девятый раунд астанинских переговоров по Сирии состоится в период с 14 по 16 мая. Точную дату консультаций объявят по итогам встреч министров иностранных дел стран-гарантов в арабской республике.

«Следующий раунд переговоров в Астане пройдет в середине мая. Он может пройти с 14 по 16 мая. Это будет упомянуто в совместном заявлении министров», - цитирует РИА Новости слова дипломатического источника.

Ранее в четверг в Астане прошли делегаций стран-гарантов (Россия, Турция, Иран). В пятницу запланированы трехсторонние консультации на уровне глав МИД. Ожидается, что министры обсудят дальнейшие шаги по деэскалации в Сирии. Напомним, 4 апреля в Стамбуле пройдет саммит президентов Турции, России и Ирана, посвященный сирийской проблематике.

Как сообщал сайт «КП», накануне президент РФ Владимир Путин отметил улучшение обстановки в сирийской Восточной Гуте, где продолжаются тяжелые столкновения правительственных войск с боевиками террористических организаций. Глава государства обратил внимание на улучшение гуманитарной обстановке в регионе и продолжающийся массовый выход мирных жителей из зоны боевых действий.