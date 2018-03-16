2018-03-16T15:09:44+03:00
В мире

Москва пообещала «мощнейшее давление» на Лондон по делу Скрипаля

Посол России в Лондоне Александр Яковенко выступил в эфире «Россия 1»
Алексей КАРЕЛИН
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Экс-офицер ГРУ Сергей СкрипальЭкс-офицер ГРУ Сергей СкрипальФото: REUTERS
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Россия собирается давить на Великобританию, чтобы привести ее руководство к конструктивному разговору по делу отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», - сказал Яковенко.

По его словам, Россия вынуждена играть «большую шахматную партию». Великобритания огульно обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипаля, но в то же время не представляет каких-либо доказательств, заметил посол.

Яковенко также рассказал, что большая часть из 23 российских дипломатов покинут Великобританию на следующей неделе. Многие их них были задействованы в избиркоме, но их заменили в оперативном порядке другими лицами. На ходе выборов российского президента в Великобритании замена никак не отразится, заверил Яковенко.

Как сообщал сайт kp.ru, Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом 5 марта в Солсбери. Лондон обвинил Россию в нарушении суверенитета Великобритании, премьер Тереза Мэй анонсировала высылку 23 российских дипломатов из страны.

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