Россия объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов

СЕГОДНЯ 11:29 2018-03-17T11:55:25+03:00

Также было отозвано согласие на открытие консульства королевства в Санкт-Петербурге

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Россия сообщила о высылке из страны 23 британских дипломатов в рамках введения ответных мер на аналогичные действия властей Великобритании. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в МИД был вызван британский посол Лори Бристоу, которому, как оказалось, передали ноту протеста в связи с провокационными действиями Лондона, в частности, с бездоказательными обвинениями России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Россия отзывает свое согласие на открытие Генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге, а деятельность Британского Совета в РФ прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

В МИД подчеркнули, что оставляют за собой право принимать другие ответные меры в отношении Лондона в случае, если действия недружественного характера в отношении России будут иметь место и дальше.