Мария Захарова назвала страны, где могли производить газ "Новичок"

СЕГОДНЯ 22:36 2018-03-17T23:36:16+03:00

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала большое интервью телеканалу «Россия 24», в котором прокомментировала текущую ситуацию в Сирии, скандал вокруг газа «Новичок» и организованную атаку западных медиа, дипломатов и политиков на Россию. «Комсомолка» приводит основные цитаты из беседы с дипломатом.

О СИТУАЦИИ В СИРИИ

«Выход людей из Думы (город в Восточной Гуде - Ред.), который был организован российским Центром по примирению сторон, имеет добровольный характер. То, что говорили все наши западные коллеги о якобы применении насилия - это полнейшая деза».

«Вооруженные группировки морили людей голодом, и вышедшие люди с ненавистью высказывались о боевиках. Все эти показания оформляются, и будут составлять часть доказательной базы.

«Западных коллег бесполезно о чем-то просить, но общественность должна понимать, что Запад пытается оболванить всех и увести взгляд от того, что они сами творили в Сирии и Ираке. Сегодня на территории Сирии находится спецназ США и Великобритании. Они находятся в тесном контакте с вооруженной оппозицией. Они сами этого не скрывают. Для чего они там находятся, тоже все понятно — для раздела сфер интересов».

«Прогресс, достигнутый Сирии, очевиден. Это все фиксируется. Для того, чтобы показать мировому сообществу, что это все не так, нужно продолжать эту антироссийскую кампанию. Все понимают, что без России никакого разворота к миру в Сирии не случилось бы».

«Я вам могу сказать, что сразу после того, как были озвучены заявления американского официального представителя в Совете безопасности ООН (о бомбежке Дамаска - Ред.), Москва сделала Вашингтону представление на этот счет. Было сказано о недопустимости подобных выражений и заявлений в отношении Дамаска, тем более в тех обстоятельствах, когда на протяжении нескольких лет Сирия боролась с международным терроризмом».

О СВЯЗИ ОТРАВЛЕНИЯ СКРИПАЛЯ С УСПЕХАМИ В СИРИИ

«Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек – пресловутая тема химического оружия. Запад постоянно обвиняет Дамаск и Москву в использовании химоружия. Но никаких доказательств не предъявляется. Как доказать то, что не имеет доказательств? Появляется еще одна провокация мирового уровня, где используется химическое вещество».

ОБ ОТРАВЛЯЮЩЕМ ГАЗЕ «НОВИЧОК» И СКРИПАЛЕ

«Весь мир узнал новое слово «Новичок». Это слово понятно во всех уголках мира, как слово, имеющее русские корни. Но никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок». Это слово было разработано, как название отравляющего оружия на Западе. Большое количество советских ученых в конце 90-х выехали туда и их там ждали. Они вывезли с собой разработки. И после этого появляется название «Новичок. Это открытая информация».

«Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца. Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок» … эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос».

«Послушайте британских журналистов. В их медиа Скрипаль называется «русским шпионом». Какой же он русский шпион? Он британский шпион - он работал на правительство Великобритании, за что его судили по российским законам».

«Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку».

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