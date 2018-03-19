Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут Лондон спецрейсом

СЕГОДНЯ 14:15 2018-03-19T14:15:53+03:00

Во вторник, 20 марта, в Москву отправятся 23 сотрудника дипмиссии и их семьи

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Российские дипломаты, которых власти Великобритании решили выслать в связи с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинул Лондон уже во вторник, 20 марта. Спецрейс доставит в Москву 23 сотрудников дипмиссии и членов их семей - всего около 80 человек.

"Спецрейс "Аэрофлота" с дипломатами вылетит во вторник из одного из аэропортов британской столицы", - передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатически кругах.

Уточняется, что высылаемые дипломаты представляют около 40% состава российского посольства в Великобритании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лондон решил временно приостановить все двусторонние отношения с Москвой и выслать со своей территории ряд сотрудников наших диппредставительств.

В ответ на такие действия российские власти приняли аналогичные меры и объявили 23 британских дипломатов персонами нон-грата. Им дали неделю на то, чтобы покинуть нашу страну.