2018-03-19T14:34:45+03:00
В мире

Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери

Специалисты организации проведут анализ нервно-паралитического вещества, которое якобы использовалось для отравления
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Эксперты ОЗХО работают в СолсбериЭксперты ОЗХО работают в СолсбериФото: REUTERS
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В Великобританию 19 марта прибыли специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им предстоит провести ряд тестов и определить каким именно веществом были отравлены экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эксперты уже приступили к работе на месте инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник. Кроме того, они сделают ряд экспертиз на могиле жены Скрипаля, а также в его машине, на которой он ехал в день отравления 4 марта, пишет Sky News.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что результаты исследования вещества, которым был отравлен Скрипаль, могут быть предоставлены не ранее чем через две недели.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в парке в Солсбери с признаками отравления нервно-парлитическим газом. Лондон считает, что к этому якобы приложила руку Москва.

14 марта Британия объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия через несколько дней подготовила зеркальный ответ. В высшем руководстве страны считают голословные обвинения Лондона — провокацией.

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