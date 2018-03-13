2018-03-13T03:36:37+03:00
Политика

В Госдуме считают, что Лондон использует «дело Скрипаля» для нагнетания ситуации в России

Такое мнение выразил первый зампредседателя думского комитета по международным делам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалисты работают на месте, где нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочьСпециалисты работают на месте, где нашли без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочьФото: REUTERS
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Британские власти активно используют расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля для нагнетания ситуации в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что инцидент в английском Солсбери – лишь один из «нескольких информационных поводов», которые применяет Лондон с этой целью. По мнению депутата, подобные действия «не лучшим образом» отразятся на отношениях между двумя странами.

«Конечно, этот новый тур обвинений в адрес России будет связываться с проведением президентской предвыборной кампании в нашей стране. С другой стороны, рассчитывать на то, что ситуация после выборов изменится существенным образом, не приходится», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила о «высокой вероятности» того, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Москва, поскольку вещество, от действия которого он якобы пострадал, разработано еще в СССР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление «цирковым шоу».

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