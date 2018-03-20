На здании британского МИД в Лондоне появилось изображение улыбающегося Путина

СЕГОДНЯ 04:27 2018-03-20T04:56:03+03:00

Изображение президента России сопровождается надписью Miss me? («Соскучились по мне?») Фото: кадр с видео youtube.com

Таким образом арт-группа Philosoraptor призвала Запад уважать выбор народа России, который «любит своего сильного лидера» [видео]

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Сразу после оглашения первых итогов выборов президента России, поздним вечером 18 марта, на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция – огромное изображение улыбающегося Владимира Путина.

Авторы этой идеи, активисты арт-группы Philosoraptor, опубликовали видео на своем YouTube-канале. В описании к ролику на двух языках – русском и английском – говорится: «Очень удобно, что на Западе во всем виноваты русские и Путин. Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина».

«Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа», - подытожили авторы видеоролика.

Проекция на здании Форин-офис сопровождается надписью «Miss me?» («Соскучились по мне?») — отсылка к популярному британскому сериалу «Шерлок», где эту фразу произносит «главный злодей» – Джим Мориарти.

Путин на здании Форин-офис в Лондоне (световая проекция).Изображение президента России сопровождается надписью Miss me? ( Соскучились по мне? )

Как ранее сообщал сайт kp.ru, осенью 2016 года неизвестные вывесили огромный портрет Владимира Путина с надписью «миротворец» на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке.

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