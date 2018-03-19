Лондон «нашел» у Москвы мотив отравить Скрипаля

СЕГОДНЯ 19:37 2018-03-19T19:33:59+03:00

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В понедельник в Британию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы изучить вещество, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Тем временем Лондон выступил с новой порцией обвинений в адрес Москвы. «Думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Британии, это могло произойти в другой стране», - вот так безапелляционно заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Это классическая русская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания, - подхватил министр иностранных дел Борис Джонсон. - Сначала они говорят, что никогда не производили «Новичок», потом говорят, что они его производили, но все запасы были уничтожены. Затем они снова говорят, что они его производили и уничтожили все запасы, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США и даже Великобританию».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что наиболее вероятным источником происхождения «Новичок» являются государства, где с конца 90-х годов интенсивно исследуют это вещество. «Эти страны - Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос», - добавила она.

Следом Словакия, Чехия и Швеция объявили, что с «Новичком» не связаны. А в понедельник российского посла в Швеции вызвали в МИД. Слова Захаровой там сочли неприемлемыми.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

«Придется доказать или извиниться»

«Я не употреблял бы фразу «обострение отношений с Западом». В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании. Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», - предупредил англичан пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Макрон и Абэ призвали Путина разобраться с нападением

Поздравляя Владимира Путина с победой на президентских выборах, лидеры Франции и Японии Эммануэль Макрон и Синдзо Абэ призвали разобраться в деле Скрипаля.

«Президент Республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Сам Путин до этого назвал все обвинения «бредом»: «Мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил ЛЮБИМОВ, советский разведчик, писатель:

«Разведка никогда не пользовалась подобным оружием»

- Просто сумасшедший дом в Англии, которую я так люблю. Любимов любит Англию, несмотря на то, что его оттуда в свое время выслали. Заметьте, что Лейбористская партия устами своего лидера Джереми Корбина очень сомневается во всей этой версии с виной России. Я не могу рационально объяснить то, что там сейчас происходит. В Консервативной партии какое-то безумие. Особенно мне нравится бывший торговец каминами - нынешний министр обороны Гэвин Уильямсон, который посоветовал России «заткнуться и отойти в сторону». Я бы у него что-нибудь прикупил.

Я всю жизнь проработал в разведке и никогда мы с этим дерьмом (типа «Новичка». - Ред.) дел не имели. Мы свое химическое оружие уничтожили, а вот западные партнеры - нет. Борис Джонсон прежде был прекрасным писателем, потом неплохим мэром Лондона, а теперь несчастный министр. Им можно только посочувствовать. Консерваторы в тяжелом положении - выходом из ЕС они сами себя загнали в задницу.

РЕПОРТАЖ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ

Англичане научились без акцента выговаривать «Новичок»

- Русская? - Голос английского пограничника звучит грозно и обвиняюще.

- Да, - блею я и почему-то чувствую себя виноватой. Все мои друзья, хорошо понимающие накал истерики в Великобритании, заклинали не говорить, что я русская журналистка (подробности)

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