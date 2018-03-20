СЕГОДНЯ 05:02 2018-03-20T05:27:42+03:00

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Лидер Палестины Махмуд Аббас оскорбил посла США в Израиле Дэвида Фридмана, назвав назвал американского дипломата «песьим сыном».

Выступая перед соратниками по правящему движению ФАТХ, Аббас обрушился на представителя Вашингтона в Тель-Авиве с критикой, обвинив его в поддержке еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Посол Америки в Тель-Авиве – поселенец и песий сын, он говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», - заявил лидер Палестины.

Он также припомнил и то, что президент США признал Иерусалим столицей Израиля, объявив о переносе туда американского посольства, и решение Дональда Трампа сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

На слова Махмуда Аббаса уже отреагировали в Вашингтоне. Спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт назвал его заявление «в высшей степени неуместными оскорблениями» в адрес администрации Трампа и посла Фридмана. Правда, при этом подчеркнул, что несмотря на это, Штаты «остаются приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования», передает JTA.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время своего визита в Москву Махмуд Аббас заявил, что Палестина категорически отказывается сотрудничать с американцами, особенно по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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