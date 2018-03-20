Российские дипломаты с семьями покинули посольство России в Лондоне
23 российских дипломата и члены их семей, порядка 80 человек, покинули посольство России в Лондоне. Только что колонна из нескольких десятков машин выехала за пределы дипмиссии и направилась в аэропорт.
Проводить в Россию отъезжающих коллег по дипкорпусу вышли все работники российской дипломатической миссии. Пока кавалькада машин не скрылась за поворотом, все они махали ей вслед, - сообщает РИА Новости.
Сотрудники покидают посольство с женами и детьмиФото: REUTERS
Сообщается, что посол РФ в Великобритании Александр Яковенко приедет в лондонский международный аэропорт Хитроу, чтобы проводить дипломатов и лично попрощаться с каждым из них.
16 марта Лондон принял решение выслать из страны 23 российских дипломата в ответ на якобы организованную Москвой газовую атаку в местечке Солсбери на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Россия ответила зеркально. 23 британских дипломата также покинут страну в самое ближайшее время.
Проводить в Россию отъезжающих коллег по дипкорпусу вышли все работники российской дипломатической миссииФото: REUTERS
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