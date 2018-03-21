Маккейну не понравилось, что Трамп поздравил Путина с победой

СЕГОДНЯ 03:45 2018-03-21T04:15:53+03:00

Американский сенатор-русофоб обрушился с критикой на президента США, заявив, что тот «оскорбил патриотов России»

Изменить размер текста: A A

Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на прошедших 18 марта выборах.

Заявление ветерана войны во Вьетнаме, возглавляющего сенатский комитет по делам вооруженных сил Соединенных Штатов опубликовано на его сайте. В нем Маккейн упрекает Трампа: мол, американский президент должен быть лидером «свободного мира», а не «поздравлять диктаторов с победой на фальшивых выборах».

По мнению сенатора-русофоба, поздравив главу нашего государства с переизбранием, «президент Трамп оскорбил каждого гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов».

Напомним, Джон Маккейн очень болен, в июле прошлого года у него обнаружили рак мозга и, по данным американских СМИ, ярый сторонник санкций против нашей страны скоро покинет свое кресло в верхней палате конгресса США, где он уже более 30 лет представляет штат Аризона.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после телефонного разговора с президентом России Трамп объявил, что вскоре, возможно, встретится с Путиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абсолютная победа Путина и полный нокаут для его противников

Александр ГРИШИН

Кошмар западных «партнеров» стал явью: Путин избран не просто большинством участников голосования, а большинством всех избирателей (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прочитано в западных СМИ: «Нет сомнений, что Путин широко популярен среди россиян»

«Комсомолка» посмотрела, как реагировала зарубежная пресса на результат выборов в России (подробности).

КСТАТИ

На здании британского МИД в Лондоне появилось изображение улыбающегося Путина

Таким образом арт-группа Philosoraptor призвала Запад уважать выбор народа России, который «любит своего сильного лидера» (подробности).