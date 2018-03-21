Маккейну не понравилось, что Трамп поздравил Путина с победой
Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на прошедших 18 марта выборах.
Заявление ветерана войны во Вьетнаме, возглавляющего сенатский комитет по делам вооруженных сил Соединенных Штатов опубликовано на его сайте. В нем Маккейн упрекает Трампа: мол, американский президент должен быть лидером «свободного мира», а не «поздравлять диктаторов с победой на фальшивых выборах».
По мнению сенатора-русофоба, поздравив главу нашего государства с переизбранием, «президент Трамп оскорбил каждого гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов».
Напомним, Джон Маккейн очень болен, в июле прошлого года у него обнаружили рак мозга и, по данным американских СМИ, ярый сторонник санкций против нашей страны скоро покинет свое кресло в верхней палате конгресса США, где он уже более 30 лет представляет штат Аризона.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, после телефонного разговора с президентом России Трамп объявил, что вскоре, возможно, встретится с Путиным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абсолютная победа Путина и полный нокаут для его противников
Александр ГРИШИН
Кошмар западных «партнеров» стал явью: Путин избран не просто большинством участников голосования, а большинством всех избирателей (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Прочитано в западных СМИ: «Нет сомнений, что Путин широко популярен среди россиян»
«Комсомолка» посмотрела, как реагировала зарубежная пресса на результат выборов в России (подробности).
КСТАТИ
На здании британского МИД в Лондоне появилось изображение улыбающегося Путина
Таким образом арт-группа Philosoraptor призвала Запад уважать выбор народа России, который «любит своего сильного лидера» (подробности).