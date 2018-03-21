2018-03-21T04:15:53+03:00
В мире

Маккейну не понравилось, что Трамп поздравил Путина с победой

Американский сенатор-русофоб обрушился с критикой на президента США, заявив, что тот «оскорбил патриотов России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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81-летний Джон Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил США81-летний Джон Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный своей русофобской риторикой американский сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на прошедших 18 марта выборах.

Заявление ветерана войны во Вьетнаме, возглавляющего сенатский комитет по делам вооруженных сил Соединенных Штатов опубликовано на его сайте. В нем Маккейн упрекает Трампа: мол, американский президент должен быть лидером «свободного мира», а не «поздравлять диктаторов с победой на фальшивых выборах».

По мнению сенатора-русофоба, поздравив главу нашего государства с переизбранием, «президент Трамп оскорбил каждого гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов».

Напомним, Джон Маккейн очень болен, в июле прошлого года у него обнаружили рак мозга и, по данным американских СМИ, ярый сторонник санкций против нашей страны скоро покинет свое кресло в верхней палате конгресса США, где он уже более 30 лет представляет штат Аризона.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после телефонного разговора с президентом России Трамп объявил, что вскоре, возможно, встретится с Путиным.

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