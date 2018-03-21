В госдепе США назвали звонок Трампа Путину «протокольным»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-21T01:22:44+03:00

Президент США Дональд Трамп все же поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выбораз Фото: REUTERS

Как пояснила Хезер Науэрт, «мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире», поэтому президент должен был поздравить российского лидера с победой на выборах

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Соединенные Штаты и Россия – ядерные державы и им нужно поддерживать связь, поэтому президент США должен был позвонить российскому лидеру и поздравить его с победой на выборах главы государства.

Так официальный представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт ответила на вопросы журналистов, почему Дональд Трамп все-таки позвонил Владимиру Путину, хоть ещё накануне в Белом доме говорили, что он этого делать не собирается.

«Я бы назвала это протоколом», - заявила она.

«Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом», - добавила начальник пресс-службы госдепа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после телефонного разговора с президентом России Трамп объявил, что вскоре, возможно, встретится с Путиным, чтобы обсудить «гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи».

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