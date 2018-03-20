Посольство РФ в Великобритании: российские дипломаты покинули Лондон

СЕГОДНЯ 22:20 2018-03-20T22:20:16+03:00

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Российские дипломаты, которых власти Великобритании обязали покинуть страну, во вторник, 20 марта, вылетели из Лондона в Москву. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в королевстве.

"Подтверждаем, что все дипломаты посольства, о которых идет речь, покинули Великобританию", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент посадки российских дипломатов на борт присланного в Лондон спецрейса.

Напомним, что покинуть Великобританию пришлось порядка 80 человек - 23 дипломатам и членам их семей. Такими действиями власти королевства сопроводили бездоказательные обвинения России в отравлении своего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва вынуждена была принять ответные меры и также объявила о высылке из страны 23 сотрудников британского диппредставительства.

Отношения между нашими государствами становятся все напряженнее. Кроме того, Лондон отказывается предоставлять Москве материалы дела и сотрудничать по данному расследованию даже через третьих лиц.