2018-03-24T01:28:08+03:00
В мире

Суд в Великобритании выдал ордер на обыск в офисов Cambridge Analytica

Компанию подозревают в использовании данных пользователей Facebook для кампании Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В офисах Cambridge Analytica проходят обыскиВ офисах Cambridge Analytica проходят обыскиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Лондоне проходят обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном использовании данных около 50 млн пользователей в Facebook во время предвыборной кампании Дональда Трампа. В пятницу британский суд выдал правоохранителям ордер.

Cambridge Analytica занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегический к избирательным кампаниям. На прошлой неделе Facebook заблокировал ее страницу страницу, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана.

Ученый создал приложение, которое составляет портрет человека по аккаунту в соцсети, и передал данные о пользователях Facebook Cambridge Analytica. Та в свою очередь, могла использовать их для кампании Трампа, передает Интерфакс.

Представитель Cambridge Analytica заверил, что полученные в 2015 году данные не применялись во время разработки проекта избирательной кампании Трампа. Профессор Коган также категорически отрицает свою вину.

Как рассказывал сайт kp.ru, в США был подан иск против Facebook, связанный со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica. Заявление подписали инвестор по имени Фан Юан, а также лица, которые могли понести финансовые потери из-за скандала: за два дня акции Facebook обрушились более, чем на 7%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сирийская армия взяла под контроль два города в Восточной Гуте
Посол РФ отправил пострадавшему в Солсбери полицейскому письмо
Корабль «Союз МС-08» с новой экспедицией пристыковался к МКС
ЦБ РФ снял внешнее управление с «Бинбанка»
Лавров назвал Болтона «жестким дипломатом» и профессионалом
Первый канал отпроверг слухи о смене ведущего в «Пусть говорят»
Новый президент Перу вступил в должность
СМИ: Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
МИД КНР: Ввозные пошлины США наносят ущерб всему миру
Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы на Земле
«Больше никогда»: Трамп подписал проект бюджета на 2018 год, который ранее пригрозил ветировать
Набиуллина: Американские ввозные пошлины не окажут прямого влияния на российскую экономику
Цена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррель
Макрон: В результате терактов на юге Франции погибло три человека, 16 пострадали
Сборная Бразилии разгромила 3:0 Россию в "Лужниках"
Минобороны КНР обвинило США в нарушении суверенитета Китая и подрыве международной безопасности