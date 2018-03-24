Суд в Великобритании выдал ордер на обыск в офисов Cambridge Analytica

СЕГОДНЯ 01:26 2018-03-24T01:28:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лондоне проходят обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном использовании данных около 50 млн пользователей в Facebook во время предвыборной кампании Дональда Трампа. В пятницу британский суд выдал правоохранителям ордер.

Cambridge Analytica занимается анализом данных в соцсетях для разработки стратегический к избирательным кампаниям. На прошлой неделе Facebook заблокировал ее страницу страницу, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана.

Ученый создал приложение, которое составляет портрет человека по аккаунту в соцсети, и передал данные о пользователях Facebook Cambridge Analytica. Та в свою очередь, могла использовать их для кампании Трампа, передает Интерфакс.

Представитель Cambridge Analytica заверил, что полученные в 2015 году данные не применялись во время разработки проекта избирательной кампании Трампа. Профессор Коган также категорически отрицает свою вину.

Как рассказывал сайт kp.ru, в США был подан иск против Facebook, связанный со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica. Заявление подписали инвестор по имени Фан Юан, а также лица, которые могли понести финансовые потери из-за скандала: за два дня акции Facebook обрушились более, чем на 7%.