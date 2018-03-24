Защита обжалует арест Надежды Савченко

СЕГОДНЯ 15:46 2018-03-24T15:46:11+03:00

Киевский суд отправил Савченко под арест без права выхода под залог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соратники парламентария по созданной ею партии готовят ряд апелляций с требованием немедленно освободить своего лидера

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Заключенная под стражу внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко собирается обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, отправившего ее накануне под двухмесячный арест на время следствия по делу о подготовке теракта в здании парламента страны. Об этом рассказали соратники народного избранника по созданной ею же партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Да, обязательно будем подавать апелляцию в ближайшее время. Юристы готовят апелляционную жалобу от имени Надежды Савченко", - сказала заместитель главы партии Татьяна Проточенко.

23 марта суд в Киеве пошел на встречу Генпрокуратуре Украины и заключил Савченко на два месяца в СИЗО без права выхода под залог.

Сразу после вынесения судебного определения, адвокат Савченко Виктор Чевгуз сделал заявление, что судебное решение об аресте "не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности"

Теперь следствию предстоит доказать виновна ли народный депутат в подготовке теракта в здании Верховной рады. Ранее этой самой Радой она была лишена депутатской неприкосновенности.