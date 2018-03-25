В правительстве Германии не комментируют сообщения о возможной высылке российских дипломатов

СЕГОДНЯ 00:36 2018-03-25T00:51:05+03:00

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В немецком правительстве отказались комментировать сообщения СМИ о возможной высылке российских дипломатов из Германии. Представитель кабинета министров ФРГ, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что ему нечего добавить к тому, что по этому поводу уже заявила канцлер Ангела Меркель.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу британская газета The Times написала, что два десятка европейских стран, включая Германию, Францию, Польшу, прибалтийские республики и другие, готовятся вслед за Великобританией выслать сотрудников российских дипмиссий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после этого сказала, что «необходима дополнительная реакция» помимо уже обговоренного отзыва для консультаций из Москвы посла Евросоюза Маркуса Эдерера, но обсуждать этот вопрос можно будет только после того, как все страны ЕС скоординируют свои позиции, передает ТАСС.

В субботу появилась информация, что в ближайший понедельник, 26 марта, о высылке «десятков» российских дипломатов в связи с инцидентом в английском Солсбери может объявить и президент США Дональд Трамп.

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