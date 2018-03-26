2018-03-26T01:46:35+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Идет проливка здания, на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» работают более 500 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил АйкинПожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Огнеборцам, которые тушат крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, удалось ликвидировать открытое горение.

Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин, уточнив, что в работах по устранению последствий ЧП заняты свыше 500 человек, задействовано 104 единицы специальной техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, на третьем этаже здания ТЦ обнаружены новые очаги возгорания, пожарные продолжают проливку всех помещений, их работу осложняет сильная задымленность. К этому часу спасатели обследовали два кинозала на четвертом этаже, третий пока недоступен.

Официально подтверждена гибель 37 человек, девять из них – дети, пострадали 43. По уточненным данным, без вести пропавшими считаются 64 человека.

Первый вице-губернатор области Владимир Чернов сказал, что семьям погибших и пострадавшим окажут помощь, в каком объеме – уточняется, передает ТАСС. В Кемерово вылетел глава МЧС России Владимир Пучков, министр на месте проконтролирует работы по ликвидации последствий пожара и позаботится о помощи людям.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Горит "Зимняя вишня" в Кемерове. Автор видео: Полина Прилуцкая.

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