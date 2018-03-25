2018-03-26T00:19:50+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37

По данным оперативного штаба, пострадали 43 человека, судьба многих до сих пор неизвестна [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»Фото: Кирилл ЧАЩИН
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По данным оперативного штаба на этот час, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 37 человек, пострадали 43. Кроме того, о пропаже своих близких сообщили родственники 69 человек, 40 из них - дети. Ранее сообщалось о 14 жертвах этой страшной трагедии.

«Общее количество погибших составляет 37 человек», - сказал ТАСС представитель оперативного штаба пожаротушения.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

Полностью потушить огонь в торговом центре получилось только к полуночи по местному времени (20:00 мск), общая площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров, частично обрушилась крыша.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Люди прыгали из окон горящего кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня».Видео предоставлено Данилом Борисовым

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