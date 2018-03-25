Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37

25 Март 23:17 2018-03-26T00:19:50+03:00

По данным оперативного штаба, пострадали 43 человека, судьба многих до сих пор неизвестна [видео]

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По данным оперативного штаба на этот час, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 37 человек, пострадали 43. Кроме того, о пропаже своих близких сообщили родственники 69 человек, 40 из них - дети. Ранее сообщалось о 14 жертвах этой страшной трагедии.

«Общее количество погибших составляет 37 человек», - сказал ТАСС представитель оперативного штаба пожаротушения.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

Полностью потушить огонь в торговом центре получилось только к полуночи по местному времени (20:00 мск), общая площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров, частично обрушилась крыша.

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