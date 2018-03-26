2018-03-26T11:28:21+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Причины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: поджог или неисправная электропроводка

Во время ЧП погибли свыше 50 человек. Специалисты пытаются выяснить причины пожара в торговом центре Кемерова [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Версии трагического возгорания звучат самые разные - от свечей на детском торте, до неисправности электропроводкиВерсии трагического возгорания звучат самые разные - от свечей на детском торте, до неисправности электропроводкиФото: REUTERS
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Причины пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово кроются в преступной халатности персонала торгового центра. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся к этим самым нормам безопасности, является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, через несколько часов после возникновения пожара власти региона озвучили предварительную версию возгорания. Как заявил глава региона Владимир Чернов, причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате.

Также звучат версии, что возгорание могло стать следствием неисправности электропроводки и нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки. Кроме того, возгорание могло произойти от свечей на детском торте. В воскресенье сразу несколько детей отмечали свои дни рождения.

25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

На данный момент подтверждена гибель 56 человек, еще десятки остаются без вести пропавшими. В настоящее время продолжаются разборы завалов. На месте трагедии работают сотни сотрудников экстренных служб, создан оперативный штаб. продолжаются человек. 16 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне»: более 50 погибших, 54 пропали без вести.В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 54 человека. Среди них - больше 30 детей

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