Глава СК Александр Бастрыкин вылетел на место трагедии в Кемерово

СЕГОДНЯ 11:58 2018-03-26T11:58:29+03:00

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В Кемерово вместе со следственно-оперативной группой вылетел руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Представители центрального аппарата ведомства займутся выяснением реальных причин трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и расследованием начатого по факту ЧП уголовного производства.

В составе сводной оперативно-следственной бригады криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий, говорится на сайте ведомства.

Накануне, по факту пожара было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования полицейскими уже задержаны четыре человека, среди которых владелец ТЦ Надежда Судденок. В общей сложности было опрошено 25 человек, в том числе арендаторы и собственники торговых точек.

25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове возник сильный пожар на четвертом этаже, где фуд-корт, кинотеатр и множество детских площадок с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека. Еще десятки числятся пропавшими без вести.

Предварительная версия возгорания — поджог в батутной комнате. Кроме того причиной пожара могли стать неисправность электропроводки и свечи на детском торте.