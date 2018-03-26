Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги

СЕГОДНЯ 13:07 2018-03-26T13:29:12+03:00

Кемерово скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Во время траура по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове из сетки вещания будут удалены развлекательные программы [видео]

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В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Решение было принято 26 марта на совместном экстренном совещании городской и областной администраций.

"Объявлен траур 27, 28 и 29 марта", - уточнили в пресс-службе областной администрации.

На время траура будут приспущены государственные флаги, из сетки вещания будут удалены развлекательные программы.

25 марта в Кемерове загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Возгорание произошло на последнем этаже здания, где много детских развлекательных площадок и аттракционов. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные продолжают разбор завалов.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские задержали и допросили четырех человек, в том числе владельца ТЦ. На место трагедии вылетела специальная оперативная бригада Следственного комитета России во главе с руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.