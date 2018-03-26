Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Решение было принято 26 марта на совместном экстренном совещании городской и областной администраций.
"Объявлен траур 27, 28 и 29 марта", - уточнили в пресс-службе областной администрации.
На время траура будут приспущены государственные флаги, из сетки вещания будут удалены развлекательные программы.
25 марта в Кемерове загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Возгорание произошло на последнем этаже здания, где много детских развлекательных площадок и аттракционов. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные продолжают разбор завалов.
В рамках возбужденного уголовного дела полицейские задержали и допросили четырех человек, в том числе владельца ТЦ. На место трагедии вылетела специальная оперативная бригада Следственного комитета России во главе с руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
Жители Кемерово несут цветы и игрушки к ТЦ "Зимняя вишня".
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