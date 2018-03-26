Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Штенгелов собирается приехать из Австралии в Россию

26 Март 23:30 2018-03-26T23:54:17+03:00

Об этом предприниматель заявил журналистам после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек [видео]

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Предприниматель и совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово Денис Штенгелов намерен приехать в Россию из Австралии, где он сейчас живет.

Как сообщал сайт kp.ru, российский миллиардер Штенгелов владеет пищевым холдингом «КДВ Групп», куда входят пять пищевых комбинатов. Принадлежащий ему Кемеровский кондитерский комбинат сдавал в аренду третий и четвертый этажи ТЦ фирме Надежды Судденок, задержанной в ночь с 25 на 26 марта. Кроме того, следователи также допросили партнера Штенгелова, второго совладельца «КДВ-Групп» Сергея Братушина.

Ранее он обещал выплатить по три миллиона рублей семьям всех погибших во время пожара в «Зимней вишне», независимо от результатов расследования. А также помочь пострадавшим в реабилитации.

О намерении приехать в Россию Денис Штенгелов заявил в интервью газете «Ведомости». Он сообщил, что «живет на две страны» и сейчас находится в Австралии», а на вопрос, собирается ли в ближайшее время на Родину, ответил: «Собираюсь».

Напомним, жертвами вспыхнувшего в воскресенье пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека, возбуждено уголовное дело.

Возможные причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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