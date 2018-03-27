2018-03-27T11:38:39+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове

К зданию российской дипмиссии в Минске уже второй день нескончаемым потоком идут люди
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В братской Белоруссии пожар в Кемерове восприняли, как свою личную трагедиюВ братской Белоруссии пожар в Кемерове восприняли, как свою личную трагедиюФото: REUTERS
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Граждане Белоруссии и находящиеся в республике россияне нескончаемым потоком несут цветы, записки со словами поддержки и игрушки к зданию посольства России в Минске. Так они пытаются выразить свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в с пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Первые цветы, игрушки и лампадки появились у порога российской дипмиссии еще вечером в понедельник, 26 марта. По словам пресс-секретаря посольства Алексея Маскалева, лампадки со словами "Кемерово, мы скорбим" продолжали гореть всю ночь.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. В результате ЧП в огненной стихии погибло 64 человека, среди которых много детей. В настоящее время за жизнь десятков пострадавших от огня борются медики. МЧС приняло решение о полном сносе здания ТЦ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате пожара, отметив, что вся Белоруссия скорбит вместе с российским народом.

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