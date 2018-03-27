СКР оценит действия Евгения Вольнова - украинского пранкера, запустившего ложную информацию о количестве жертв в Кемерове

27 Март 21:00 2018-03-27T21:04:45+03:00

По последним официальным данным, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека Фото: Виктория МИНАЕВА

В Следственном комитете России заинтересовались Евгением Вольновым - украинским пранкером, запустившим ложную информацию о количестве жертв в Кемерове

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Российские следователи заинтересовались украинским пранкером Евгением Вольновым, который распространял заведомо ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и тем самым вводил в заблуждение родственников жертв трагедии. Как стало известно, теперь Следственный комитет России (СКР) намерен дать правовую оценку действиям гражданина незалежной.

«Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерове с целью дестабилизации ситуации в регионе. <…> Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», - говорится в официальном Telegram-канале СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Между тем соцсети и некоторые СМИ начали распространять слухи, объективного подтверждения которым нет.

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