СКР оценит действия Евгения Вольнова - украинского пранкера, запустившего ложную информацию о количестве жертв в Кемерове
Российские следователи заинтересовались украинским пранкером Евгением Вольновым, который распространял заведомо ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и тем самым вводил в заблуждение родственников жертв трагедии. Как стало известно, теперь Следственный комитет России (СКР) намерен дать правовую оценку действиям гражданина незалежной.
«Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерове с целью дестабилизации ситуации в регионе. <…> Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре», - говорится в официальном Telegram-канале СКР.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Между тем соцсети и некоторые СМИ начали распространять слухи, объективного подтверждения которым нет.
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