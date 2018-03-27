Фейки кемеровской трагедии: разбираем ложные вбросы о пожаре в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-03-27T16:54:52+03:00

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На протяжении последних двух дней в редакцию «Комсомольской правды» бесконечным потоком шла информация от жителей Кемерова. «Народный телеграф» позволил нам первыми узнать о запертых дверях кинотеатра и отчаянных звонках школьников своим родителям, из рук вон плохо проведенной эвакуации торгового центра и скромных героях, которые рискуя жизнями выводили детей из задымленного здания. Но была и информация, которую приходилось откладывать, что называется, до выяснения. Уж больно она напоминала попытки подбросить дровишек в костер человеческого горя. И после проверки чаще всего, действительно, оказывалось, что это дезинформация или, как сейчас модно говорить, фейковые новости.

Мы решили все же перечислить эти фейки на наших страницах. Не для того, конечно же, чтобы предоставить слово негодяям, которые пытаются всколыхнуть и без того объятую горем народную массу новой порцией ужасов о пожаре в «Зимней вишне». А чтобы еще раз подчеркнуть: все нижеперечисленное не более чем вбросы от анонимов, объективного подтверждения этим слухам нет, доверять им никак нельзя. Мы объясним, почему мы так считаем.

Фейк №1. Число жертв пожара исчисляется сотнями.

Этот слух, наверное, самый устойчивый. Пересказывали его нам не раз и почти с одними и теми же подробностями: МЧСники обнаружили на четвертом этаже сгоревшего ТЦ сотни трупов, но им поручили скрывать правду от общественности, и тела тайно вывозили по ночам в разные морги. «Для трупов мешков не хватает», — каждый раз говорившие добавляли эту шокирующую деталь. Только цифры погибших называли разные: 350, 400... доходили до 600.

Активно распространяется информация о том, что на четвертом этаже сгоревшего ТЦ спасатели обнаружили сотни трупов, но им поручили скрывать правду.

Почему это неправда:

Попытки журналистов найти хоть одного человека, который своими глазами видел и пересчитал сотни трупов в сгоревшем здании или моргах, не увенчались успехом. Каждый раз наши информаторы ссылались на знакомых своих знакомых, которые, дескать, работают в секретных службах и под страхом увольнения не могут говорить с прессой.

Но самое главное — нет родственников, которые ищут эти сотни погибших людей. Корреспонденты «Комсомолки» нашли десятки людей, которые потеряли своих близких в этой страшной трагедии, но все они числятся в официальных списках погибших или пропавших без вести. Хорошо, допустим, власти скрывают, но где тогда тысячи родителей, мужей, братьев и сестер этих неучтенных погибших. Стали бы они молчать?

Источники фейка находятся в сети легко. По мобильным приложениям разошлись два звуковых файла, на одном из которых мужчина, а на другом — женщина рассказывают своим друзьям историю про горы сгоревших трупов. Никаких имен и должностей не звучит, все анонимно. Но этого достаточно, чтобы «деза» разошлась по всей России.

Технология, мягко говоря, не нова. Еще в XIX веке по России прокатились холерные бунты после того, как в толпу были запущены слухи про то, что власти специально отравляют колодцы, а счет трупов идет на тысячи. Наверняка исполнители современного фейка тоже втайне надеются, что люди перейдут к погромам.

Фейк №2. Это теракт! Причиной пожара стал бомбист с черной сумкой.

Такие слухи стали активно распространяться по Интернету после того, как в сети появилось видео первых минут пожара со скрытых камер ТЦ. На нечетком видео можно, действительно, заметить парня со спортивной сумкой, который подходит к игровой площадке и о чем-то болтает с персоналом. Нашлись люди, с уверенностью утверждавшие, что этот парень метнул в сторону детской площадки взрывное устройство.

Молодого человека с черной сумкой приняли за террориста.

Почему это неправда:

Внимательный просмотр видео убеждает, что парень с видео только протягивает руку, чтобы поздороваться, и машет рукой.

Успокоил общественность сам парень с черной сумкой, который сделал заявление в своих соцсетях.

Обладатель чёрной сумки лично развеял все слухи.

«В сети ходит видео о парне с черной сумкой за 5 минут до пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Да, это я и нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ, а с сумкой пришел на тренировку. Зашел поздороваться с друзьями. Во время пожара, как и большинство моих коллег, я помогал выбраться всем, кто находится в детском центре», - написал Станислав Соболев. Друзья Станислава полностью подтвердили его версию.

Версия теракта может быть выгодна тем людям, которые хотят отвлечь внимание от основных причин трагедии — неработающим противопожарным системам в ТЦ и халатности ответственных лиц.

Фейк №3. Консультант магазина спас 30 детей, а сам погиб.

Картинка про консультанта из «Остина» мгновенно облетела Интернет. На ней изображен мужчина южной наружности и подпись: «Нарим был обычным консультантом в Остине, но это не помешало ему в час трагедии кинуться на помощь детям, которые были отрезаны дымом на катке, рядом с очагом пожара. Раз за разом он возвращался за очередным ребёнком, пока не спас 30 из них. Сегодня, 26 марта, он найден погибшим, среди завалов. Вечная память герою!»

Фейк о продавце магазина Остин.

Почему это неправда:

На картинке изображен администратор одного из популярных интернет-форума Нариман «Абу» Намазов. Он живет в Москве, цел и невредим.

«Когда-нибудь я реально откинусь и никто в это не поверит», - прокомментировал фейк Намазов на своей страничке в Интернете и поставил статус «Пока живой».

Позднее сам Намазов поставил себе статус "пока живой".

Похожая картинка была опубликована и с достаточно известным пранкером.

Как ни кощунственно, делают это, скорее всего, для того, чтобы подшутить над своими знакомыми или поднять число подписчиков.

ПАМЯТЬ

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