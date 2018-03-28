Власти Кемерова проверят данные о 78 жертвах пожара в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 12:03 2018-03-28T12:03:54+03:00

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Власти Кемеровской области проверят сообщения о возможном несовпадении реального числа погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" с официальными цифрами. Такое обещание озвучил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Между тем, инициативная группа граждан предоставила документы, согласно которым жертвами трагедии могли стать 78 человек, а не 64, как говорится в официальном списке. В настоящий момент устанавливаются контакты тех людей, которые сделали заявления о пропаже близких.

"Списки находятся в рабочей группе здесь (в оперативном штабе). Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов", — цитирует РИА Новости вице-губернатора.

По словам Чернова, это довольно серьезный вопрос, но многие сведения могли быть взяты из соцсетей, поэтому есть вероятность, что "ведется непонятная игра, и кто-то кого-то к этому, подзуживает". В случае, если информация окажется ложной, ее распространителей привлекут к ответственности. Между тем, власти не исключают того, что в торгово-развлекательном центре, действительно, могли находится еще чьи-то родственники.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне в Кемерове прошел митинг. В ходе него мэр города Илья Середюк и еще около 15 активистов посетили морг и сверили списки погибших. Члены группы проверили все помещения, но не обнаружили тел, которые бы не вошли в официальные данные.

Напомним, что 25 марта мощный пожар в одном из кемеровских ТЦ унес жизни 64 человек, большинство из которых дети. В среду в России и Белоруссии объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии.