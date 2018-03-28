Черногория объявила о высылке одного российского дипломата

СЕГОДНЯ 14:05 2018-03-28T14:05:24+03:00

Сотруднику диппредставительства РФ дали семь дней на то, чтобы покинуть страну

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Власти Черногории сообщили о высылке одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией. Такое заявление было опубликовано в Twitter кабинета министров страны.

"Правительство Черногории приняло решение провозгласить одного дипломатического представителя, аккредитованного при посольстве Российской Федерации, персоной нон грата», — говорится в сообщении.

Сотруднику диппредставительства РФ дали всего семь дней на то, чтобы покинуть страну. Между тем, было также отозвано согласие на работу в Черногории нашего почетного консула.

"Черногория принимает данное решение в рамках солидарности со своими союзниками по линии ЕС и НАТО в отношении действий России в Солсбери", - подчеркивается в заявление в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале марта в Британии был отравлен бывший шпион Сергей Скрипаль. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Россию и сообщил о высылке 23 наших дипломатов.

Большинство европейских стран поддержали действия британцев и также объявили ряд сотрудников диппредставительств РФ персонами нон-грата.