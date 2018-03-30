2018-03-30T23:50:11+03:00
В мире

Российский самолет, задержанный из-за досмотра в Лондоне, вылетел в Москву

Британские правоохранители так и не объяснили причины обыска лайнера в аэропорту «Хитроу»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет вылетел из лондонского аэропорта «Хитроу» в МосквуСамолет вылетел из лондонского аэропорта «Хитроу» в МосквуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский самолет A321, задержанный в лондонском аэропорту «Хитроу» из-за досмотра, вылетел из британской столицы в Москву.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, полицейские и таможенники Великобритании поднялись на борт лайнера сразу после того, как Airbus прибыл в Лондон из «Шереметьево», и все пассажиры покинули его салон. Правоохранители потребовали, чтобы экипаж тоже оставил воздушное судно, но команда отказалась выполнять это требование, объяснив, что никто не имеет права досматривать самолет без них. В итоге бортпроводников все же заставили выйти, а пилоты продолжали настаивать на своем присутствии при обыске.

В МИД России назвали необоснованную проверку нашего лайнера «очередной провокацией со стороны британских властей, отметив, что причины и цели досмотра так и не объяснили.

Позже в Скотланд-Ярде заявили, что никаких обысков на борту российского самолета Airbus A321 в лондонском аэропорту Хитроу не проводили.

По данным РИА Новости, Airbus A321 вылетел из Лондона в 22.55 (мск), его прибытие в Москву ожидается в 1.26 (мск).

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