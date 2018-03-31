Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра A321
Российские дипломаты назвали произошедшее «грубой провокацией», связав обыск самолета с «политикой враждебности» Великобритании
Британские правоохранители так и не объяснили причины обыска лайнера в аэропорту «Хитроу»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского самолета A321 в аэропорту «Хитроу», из-за чего рейс был задержан на несколько часов.
«Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим», - рассказал представитель посольства.