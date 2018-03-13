2018-03-13T05:24:58+03:00
В мире

Никки Хейли: Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном важна для всего мира

Американский постпред при ООН подчеркнула, что переговоры президента США и лидера КНДР были бы невозможны без санкций против Пхеньяна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред США при ООН Никки ХейлиПостпред США при ООН Никки ХейлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский постпред при ООН Никки Хейли назвала предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном историческим событием для всего мира.

«Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом – это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира», - заявила она в понедельник.

При этом Никки Хейли отметила, что «не может сказать», искренне ли было предложение Ким Чен Ына о личных переговорах с главой Белого дома, зато с уверенностью может утверждать, что «эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления (на Пхеньян), начатой администрацией Трампа». Кроме того, по её словам, важную роль сыграла «решимость привлечь Северную Корею к ответственности путем принятия в 2017 году трех сильных резолюций с санкциями», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп согласился лично встретиться с Ким Чен Ыном, причем заявил, что хочет сделать это как можно скорее – до мая.

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