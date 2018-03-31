В Сиэтле окончательно закрылось российское Генконсульство

СЕГОДНЯ 10:12 2018-03-31T10:12:54+03:00

Дипломаты должны до 2 апреля вывезти из консульства все вещи и документы Фото: REUTERS

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Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу, 30 марта. Последний рабочий день дипмиссии в этом городе завершился в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов, включая 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, а также закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. До 2 апреля сотрудники учреждения должны вывезти из помещения, арендуемого на 25-м этаже офисной высотки, все вещи и документы, передает РИА Новости.

По словам генерального консула в Сиэтле Валерия Тимашова, имущество будет доставлено в его резиденцию, а после распределено по другим дипмиссиям, поскольку это здание также было лишено дипломатической неприкосновенности и должно быть освобождено до конца 24 апреля.

Напомним, что в ответ на такие действия МИД РФ также заявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.