В Британии простились со Стивеном Хокингом

СЕГОДНЯ 20:05 2018-03-31T20:05:23+03:00

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В субботу, 31 марта, в английском Кембридже простились со знаменитым физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Траурная церемония прошла в церкви Святой Марии, которая находится неподалеку от колледжа, где профессор работал на протяжении 52 лет. На нее были приглашены порядка 500 человек - это близкие, друзья и коллеги ученого. Проводить профессора в последний путь приехал и актер Эдди Редмэйн, сыгравший физика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Кроме того, тысячи почитателей таланта великого ученого собрались у церкви, где проходило прощание, передает Reuters.

Как ожидается, в ближайшее время прах физика-теоретика захоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Напомним, великий британский физик, ставший одним из самых влиятельных ученых мира нашего времени, скончался 14 марта на 77-м году жизни.