США не дали Совбезу ООН принять заявление по ситуации в секторе Газа

СЕГОДНЯ 06:49 2018-04-01T07:20:25+03:00

Проект документа подготовила делегация Кувейта, в нем говорится об озабоченности СБ тем, что происходит на границе Газы с Израилем

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На субботнем заседании Совета Безопасности ООН делегация США заблокировала предложенный Кувейтом проект заявления Совбеза по ситуации в секторе Газа.

В частности, в документе говорится о том, что члены СБ ООН «выражают глубокую озабоченность» тем, что происходит на границе анклава с Израилем, и гибелью невинных палестинцев, а также призывает все стороны к сдержанности и настаивают на проведении «независимого и прозрачного расследования» произошедшего. Собственно, примерно это же ранее говорил генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш.

Кроме того, в кувейтском проекте заявления говорится, что Совбез «продолжает призывать к соблюдению международных законов о правах человека, включая защиту гражданского населения».

Как рассказал Интерфаксу источник в нью-йоркской штаб-квартире ООН, после ознакомления с текстом документа американцы заявили, что отказываются его принять, не называя причин. При этом представитель Вашингтона отметил, что США «глубоко опечалены гибелью людей», и нужно «сделать все», чтобы разрядить обстановку и не допустить новых столкновений.

Сайт kp.ru писал, что беспорядки на границе еврейского государства с сектором Газа начались 30 марта после того, как тысячи палестинцев вышли на митинги, приуроченные к Дню земли. Жертвами столкновений с израильскими силовиками, по последним данным, стали 17 палестинцев, более 1,3 тысячи человек пострадали. Чтобы не позволить митингующим пройти через пограничные укрепления, военные применили боевое оружие и слезоточивый газ.

В МИД России осудили применение силы против гражданского населения и призвали стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации.