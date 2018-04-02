2018-04-02T04:33:10+03:00
Политика

Порошенко рассказал, как Меркель и Макрон помогли ему «дожать» Россию

По словам президента Украины, только благодаря этому удалось добиться «пасхального» перемирия в Донбассе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский лидер Петр Порошенко, выступая в Волновахе Донецкой области, рассказал жителям города, как он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «дожал» Россию, «заставив» ее согласиться на перемирие в Донбассе к Пасхе, передает телеканал «112 Украина».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что встреча Порошенко с жителями Волновахи прошла в воскресенье, 1 апреля. Президент Незалежной говорил много и вдохновенно. Он заявил, что перемирие на юго-востоке страны «необходимо, как воздух», а миротворцев ООН назвал «блаженными посланниками Бога», которые вынудят воображаемые «российские войска уйти с территории Украины и вернуться домой».

Между тем, уже даже в Верховной Раде говорят, что Киеву никто не верит из-за Порошенко – после всех международных встреч и форумов, где он выступал, становится заметно, как падает интерес ко всей стране.

Напомним, «пасхальное» перемирие в Донбассе вступило в силу с 30 марта, причем инициаторами введения режима прекращения огня к праздникам стали ДНР и ЛНР.

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