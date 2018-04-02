2018-04-02T08:58:17+03:00
Общество

Суд над экстрадированным в США россиянином Левашовым назначен на декабрь

Американские власти обвиняют программиста в многочисленных киберпреступлениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский программист Петр ЛевашовРоссийский программист Петр ЛевашовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Слушания по делу обвиняемого в кибермошенничестве российского программиста Петра Левашова начнутся лишь в декабре. Перед этим американский суд должен будет провести несколько процедурных заседаний, первое из которых назначено на июнь. Такое заявление сделал адвокат гражданина РФ Игорь Литвак.

"Суд присяжных предварительно назначен на 3 декабря", — сказал юрист, подчеркнув, что столь длительный срок является обычной практикой для таких "сложных случаев".

По его словам, до начала слушаний обе стороны должны обменяться доказательствами по делу, поэтому в ближайшие месяцы будет сформирована стратегия защиты. Она будет исходить из того, что Левашов не признает себя виновным, передает РИА Новости.

Напомним, что программиста задержали в апреле 2017 года в Барселоне, а в начале февраля этого года Испания передала его американским властям. В США россиянин предстал перед судом и был обвинен в причастности к сети компьютеров Kelihos, через которые взламывались данные и распространялся спам. По версии следствия, именно Левашов является опасным хакером с ником Peter Severa.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в американском изоляторе российского программиста содержали в ужасающих условиях. Так, ему запрещали мыться, читать, выходить из камеры, а также общаться с семьей и другими заключенными. Это продолжалось до тех пор, пока наши дипломаты не потребовали перевести Левашова из СИЗО в зону общего содержания.

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