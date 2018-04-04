МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"

СЕГОДНЯ 17:28 2018-04-04T17:29:09+03:00

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Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста в связи с захватом российского рыболовного судна "Норд". Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ, ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - подчеркнула дипломат.

Напомним, что украинские пограничники обвинили крымских моряков в нарушении морской границы и запретили им покидать борт. Члены экипажа на протяжении уже десяти дней голодают и живут рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, в среду, 4 апреля, пограничники Мариуполя затолкали капитана сейнера Владимира Горбенко в автомобиль якобы для уточнения деталей нарушения границы и вывезли в неизвестном направлении. До настоящего момента о нем ничего не известно.