«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы

СЕГОДНЯ 18:51 2018-04-04T18:52:35+03:00

Ранее со станицы Форейн офиса в Твиттер исчезло сообщение о том, что фигурирующее в «деле Скрипаля» отравляющее вещество было произведено в России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удаление твита МИД Великобритании, в котором Лондон обвинил Россию в производстве отравляющего вещества примененного в Солсбери.

Ранее на исчезновение сообщения от 22 марта на странице Форейн офиса в Твиттер обратили внимание в российском посольстве в Лондоне.

twitter.com/RussianEmbassy

«Вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто напёрсточники натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили», - отметила Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, ничто не мешает британской стороне в будущем заявить, что ее «не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это «хайли лайкли» («весьма вероятно»), это не прямые обвинения».

Как сообщал сайт «КП», накануне Захарова дала оценку заявлению химической лаборатории в британском Порнтон-Дауне, где сообщили о невозможности установить страну происхождения отравляющего вещества из Солсбери.

Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти предприняли ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов.